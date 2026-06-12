Kayseri Şehir Hastanesi Çalışanlarından Kreş Talebi

Ankete katılan sağlık emekçilerinin büyük bir kısmı, çocuklarına bakacak güvenilir bir kişi bulmakta zorluk çektiklerini, yüksek kreş ücretleri nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını ve nöbet sistemine uygun bakım hizmetine erişemediklerini belirtti. Kayseri Şehir Hastanesi bünyesindeki özel kreşin aylık ücreti 25 bin lira olup, bu miktar, hastanedeki yaklaşık yedi bin çalışanın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde değildir.

Anket sonuçlarına göre, çalışanların en büyük sorunları şunlardır:

- Çocuğa bakacak kişi bulamama

- Yüksek kreş ücretleri ve ekonomik yük

- Ulaşım ve kreş-hastane mesafesi

- İşe geç kalma ve izin sorunları

- Güvenlik ve güven problemi

- Psikolojik stres ve kaygı

- Nöbet sistemine uygun bakım hizmeti eksikliği

Çalışanlar, "Çocuğumu nöbete getirmek zorunda kalıyorum", "İşe geç kalıyorum", "Bakıcı bulamıyorum" gibi ifadelerle yaşadıkları sorunların ciddiyetine dikkat çekti.

Sendikanın Talepleri:

Ciran YURTSEVER ÖNER, basın açıklamasında, sendikanın talep ettiği konuları vurgulayarak, anket sonuçlarına göre çalışanların %81'inin yönetimden doğrudan kreş açılmasını talep ettiğini belirtti. Ayrıca, sendika, şu talepleri iletti:

- Ücretsiz veya uygun fiyatlı kreş hizmeti

- 24 saat hizmet verecek nöbet uyumlu kreş

- Kampüs içerisinde kreş

- Güvenli ve nitelikli kreş hizmeti

Bu talepler, kreş ihtiyacının yalnızca belirli bir grup için değil, tüm hastane çalışanları için ortak bir beklenti olduğunu göstermektedir.

Kreş eksikliğinin sağlık hizmetlerinin kalitesini de etkilediğine dikkat çeken YURTSEVER ÖNER, çocuk bakım sorunu yaşayan sağlık çalışanlarının işe geç kalmakta, izin almak zorunda kalmakta ve tükenmişlik yaşamaktadır. Bu durum, hem çalışanların sağlığını hem de sunulan sağlık hizmetinin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

YURTSEVER ÖNER, "Çocukların güvenli bakım hakkı ile sağlık çalışanlarının insanca çalışma hakkı birbirinden ayrı düşünülemez" diyerek, yetkilileri ve ilgili kurumları, bu haklı talepleri karşılamak için adım atmaya davet etti. Sendikanın kreş ihtiyacının sadece sosyal bir destek talebi değil, aynı zamanda çalışan verimliliği ve nitelikli sağlık hizmeti açısından stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladığını belirtti.