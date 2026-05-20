Kayseri Şehir Hastanesi Çevresine 4 Yeni Yeşil Alan

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, hem kent estetiğini güçlendirmek hem de vatandaşlara nitelikli nefes alanları sunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında, Şehir Hastanesi çevresindeki park alanlarında kazı, dolgu, kuru peyzaj, tesviye, ekim-dikim işlemleri ve sulama sistemleri tamamlandı. Şu an itibarıyla sulu çim ekimi ve çevre düzenlemesi aşamasında ilerleme kaydedildi.

Yeni düzenlemeler, Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, İsmet Özkan Camii çevresi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi arkası ile otopark alanlarını kapsıyor. Bu alanlar, yürüyüş yolları, spor sahaları ve kent donatılarıyla bütünleşik bir yeşil kuşak oluşturacak şekilde planlandı.

Yeni yaşam alanlarında ayrıca çocuk oyun grupları, 29 kamelya, 3 spor-fitness alanı ve basketbol sahası gibi sosyal donatılar da bulunuyor. Projenin, bölgedeki yoğunluğun dengelenmesi ve hasta yakınları ile çevre sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışması, Şehir Hastanesi çevresini estetik ve fonksiyonel açıdan modern bir yaşam alanına dönüştürerek, vatandaşlara daha sağlıklı ve konforlu bir çevre sunmayı amaçlıyor.