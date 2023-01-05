Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2022'de 3 milyon 43 bin hastaya hizmet verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinin 5’incisi olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde 2022 yılında tedavi gören 3 milyon 43 bin 951 kişi şifa buldu.

Türkiye’nin 5. şehir hastanesi olan ve 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan bin 607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi sadece Kayseri’ye değil, bölgeye şifa dağıtıyor. Özellikle pandemi döneminde korona virüsü sırtlayan, o dönemde yatak kapasitesi de artırılan Kayseri Şehir Hastanesi’nde 2022 yılında 3 milyon 43 bin 951 hastaya hizmet verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, “Kayseri Şehir Hastanesi bin 607 yataklı hastanedir. Bu sayı pandemi döneminde artırıldı. Bu kapasiteyi de tam olarak kullanan bir hastanemizdir. Sadece Kayseri’ye değil, bölgeye hizmet veren hastanemizdir. Burada asistan hekimlerle birlikte bin civarında hekimimiz görev yapmaktadır. Son başlayan hekimlerimizle birlikte kapasitemiz de artmış oldu. 2022 yılında Kayseri Şehir Hastanesi’nde 660 bini acil serviste olmak üzere 3 milyon 43 bin 951 hastaya hizmet verildi. 95 bin 955 hasta da şehir hastanemizde yatarak tedavi gördü” ifadelerini kullandı.