Kayseri Şehir Hastanesi'nde bayramlaşma

Kayseri Şehir Hastanesi’nde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında hastane yönetimi ile sağlık çalışanları bir araya geldi. Program kapsamında hastane personeliyle tek tek bayramlaşılırken, özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarına teşekkür edildi. Ayrıca, hastane acil servisinde tedavi gören hasta ve yakınlarının da bayramı kutlandı. Bayramlaşma programında konuşan Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan, “Bugün şükürler olsun ki Ramazan Bayramının ilk gününde rabbimiz bizleri, sağlıkla bayrama eriştirdi. Biz de sağlığımız için çalışan, 7/24 fedakarca gayret gösteren hastanemiz çalışanlarıyla birlikte, bayram etmek üzere buradayız. Bu bayram vesilesiyle tüm Kayseri’li hemşehrilerime sağlık diliyorum. Hastanemiz 7/24 bayram sürecinde özellikle acil hizmetlerde ve yatan hastalarda hizmet vermektedir. Bu anlamda çalışan tüm personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bayramlarda acillerimize en fazla trafik kazaları gelmekte olup, tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyması hem bizlerin hem sevenlerimizin, acılara üzülmemesi için çok önemli. Lütfen kurallara uyalım. Sağlıkla, hayırla nice bayramlara erişelim” diye konuştu.

(RHA)