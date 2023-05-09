Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir ilk daha gerçekleşti

Kayseri Şehir Hastanesi doktorları, pankreas başında safra yollarına bası yapan ve bundan dolayı kanalı genişleten lezyonu bulunan hastayı, açık cerrahisi bile çok zor olan bir operasyonu sayılı merkezlerde gerçekleştirilebilen laparoskopik whipple ameliyatı ile kapalı şekilde gerçekleştirerek hastayı sağlığına kavuşturdu.

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği hocaları Prof. Dr. Tamer Ertan, Prof. Dr. Ömer Topuz, Op. Dr. Özkan Göğebakan ve Op. Dr. Mehmet Baykan, hastaneye karın ağrısı ve hazımsızlık şikayetiyle başvuran 38 yaşındaki Hikmet Şahin’in pankreas başında safra yollarına bası yapan ve kanalı genişleten lezyon tespit etti. Harekete geçen ekip, açık cerrahisi bile çok zor olan bir operasyonu laparoskopik whipple ameliyatı ile kapalı şekilde gerçekleştirerek hastayı sağlığına kavuşturdu. Operasyon hakkında bilgiler veren Op. Dr. Mehmet Baykan, "Hastamız dahiliye polikliniğimize karın ağrısı ve hazımsızlık şikayetiyle başvurmuş, arkadaşlarımız bize yönlendirdiler. Hastamızı kabul edip genel cerrahi servisimize yatırdık ve burada gerekli tetkiklerini yaptıktan sonra pankreas başında, safra yollarına bası yapan, kanalı genişleten lezyon tespit ettik. Akabinde onkoloji konseyimizle görüşerek ortak düşünceyle cerrahi kararı aldık ve laparoskopik whipple ameliyatı yaptık. Açık cerrahisi bile çok zor olan bir operasyonu biz ekibimizle kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Ameliyatımızı başarıyla gerçekleştirdikten sonra hastamızı şifayla taburcu ettik. Böyle bir ekibin parçası olup böyle güzel işler yapabildiğimiz için kendi adıma çok mutlu oldum. Tüm ekibe katkılarından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Laparoskopik Whipple Ameliyatı, sayılı merkezler de gerçekleştiriliyor"

Pankreas kanserleriyle ilgili bilgi veren Op. Dr. Özkan Göğebakan ise "Kanser tedavileri son 20 yıldır yoğun bir gelişme göstermekle birlikte, pankreas tedavileri bu gelişmelerden beklenildiği kadar fayda görememiştir. Bunun sebebi, hastaların ileri evrede bize başvurması buna bağlı olarak tanılarının geç kalınmış dönemde konulmasıdır. Bu nedenle bu hasta grubunun ancak yüzde 15’ine cerrahi uygulanabilmektedir. Bu noktada hastaların erken tanı ve tedavileri pankreas kanserinde çok büyük önem teşkil etmektedir. Pankreas kanseri cerrahisinin yapılacağı hastane ortamında multidisipliner bir ortam olmak zorundadır. Hastanın cerrahı, radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji, nükleer tıp ve anestezi gibi hekimlerinin bulunduğu bir multidisipliner ortamda tedavi edilmesinde fayda vardır. Çünkü bu hastalara perioperatif olarak iyi bir değerlendirme ve postoperatif olarak iyi bir bakım yapılması gerekmektedir. Hastanemizde de bu imkanlar mevcuttur. Laparoskopik Whipple ameliyatı dünyanın sayılı merkezlerinde gerçekleştirilebilen önemli bir tekniktir. Hastanemizde bunu yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Tabi ki bu ameliyatın yapılabilmesi için hastanenin de belirli bir donanıma sahip olması gerekir" diye konuştu.