Kayseri Şehir Hastanesi'nde Sağlıkçılardan Sağlık Çalışanlarına Yönelik Zorbalık İddiası

Olayın ardından, kendini sorumlu hemşire olarak tanıtan bir görevlinin yüksek sesle azarlaması, Fatma Doğan’ı derinden yaraladı. Hastane yönetimi, yaşanan bu haksızlığa kayıtsız kalırken, Türk Sağlık Sen şube başkanı Kamil Ünal’ın yerel basına yaptığı asılsız beyanatlar dikkat çekti. Ünal’ın açıklamaları, Doğan ve oğlu tarafından iftira olarak nitelendirildi.

SES Kayseri Şubesi, bu durumu kınayarak, emekçilerin haklarını koruma amacı güden bir sendikanın sessiz kalmasını eleştirdi. Açıklamada, “Bu sarı sendika, emekçilerin haklarını almasına yardımcı olmak yerine, var olan hakların kaybına neden olmaktadır” denildi.

Fatma Doğan, yaşanan olayla ilgili gerekli yasal işlemleri başlattığını ve hukuksal mücadelesini sürdüreceğini belirtti. SES Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu, sağlık çalışanlarına yönelik zorbalık ve anlayışsızlık karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

Olay, sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları ve hak ihlallerini bir kez daha gündeme getirirken, emekçilerin hakları için mücadelelerinin süreceği mesajını verdi.