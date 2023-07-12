Kayseri Şehir Hastanesi'nde şampiyon: Yetişkin Acil Takımı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yüz yılın afetinde özveri ile çalışan Kayseri Şehir Hastanesi personellerinin stres atması için düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon Yetişkin Acil Takımı oldu.

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yüz yılın afetinde özveriyle çalışan Kayseri Şehir Hastanesi personelinin stres atabilmesi için başhekimlik tarafından voleybol turnuvası düzenlendi. Klinikler arasında düzenlenen turnuvaya 23 takım katıldı. Profesyonel maçları aratmayan turnuva sona ererken, dereceye giren takımlara kupaları verildi. Turnuvada birinci Yetişkin Acil Takımı olurken, ikinci Ameliyathane Takımı, üçüncü ise Dahiliye Yoğun Bakım Takımı oldu.

Turnuvada dereceye girenlere kupalarını Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Melikgazi İlçe Müdürü Atalay Yaman ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Yasemin Doğan verdi.