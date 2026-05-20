Kayseri Şehir Hastanesi'nde Sanatsal Etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime, kültüre ve hayat boyu öğrenmeye verdiği önem doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren KAYMEK, toplumun her kesimine dokunan sosyal ve kültürel projelerle Kayserililerin yanında olmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, eğitimden sanata, kültürden mesleki gelişime kadar toplumun her kesimine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen Ebru Workshop etkinliği, hastalar ve yakınları tarafından büyük ilgi gördü.

Etkinlikte geleneksel Türk sanatlarından ebru ile tanışan katılımcılar, suyun üzerindeki renklerin uyumunu kendi desenlerine yansıtarak hem keyifli vakit geçirdi hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşma fırsatı buldu. Renklerin ahengiyle ortaya çıkan eserler, etkinliğe katılanlara huzur ve mutluluk kattı.

KAYMEK tarafından, sanatın birleştirici ve iyileştirici yönünün vatandaşlarla buluşturmaya devam edileceği ifade edilirken, özellikle hastane ortamında gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin moral ve motivasyon açısından önemli katkılar sunduğunu vurgulandı.