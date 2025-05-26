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Kayseri Şehir Hastanesi'nde Unutulmaz Bir Tiyatro Gösterisi: 'Aşk Olsun'

Kayseri Şehir Hastanesi İSS Sahne Tiyatrosu, personelinden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir tiyatro gösterisine ev sahipliği yapacak. 'Aşk Olsun' isimli Devekuşu Kabare'den uyarlanan 2 perdelik komedi, 29 ve 30 Mayıs'ta, Perşembe ve Cuma günleri saat 15.30'da Kayseri Şehir Hastanesi Merkez Hastane 100. Yıl Konferans Salonu'nda sahnelenecek.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Unutulmaz Bir Tiyatro Gösterisi: 'Aşk Olsun'

Oyuncu kadrosu, Kayseri Şehir Hastanesi'nin değerli çalışanlarından oluşuyor ve şu isimlerden oluşuyor: İsmail Yurt, Nur Demet Turhan, Esra Gerçek, Aydan Kar, Savaş Türkoğlu, Enes Aksoy, Sezai Karaduman ve İbrahim Özdoğan. Teknik ekipte ise Mehmet Ozan Avcı yer alıyor. Oyunun yönetmenliğini üstlenen İsmail Yurt, sahneye olan katkılarıyla gösterinin başarısına önemli bir katkı sağlayacak.

Tiyatroseverlerin kaçırmaması gereken bu gösteri, hem eğlenceli içeriğiyle hem de yetenekli oyuncu kadrosuyla izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Unutulmaz Bir Tiyatro Gösterisi: 'Aşk Olsun'

Haber Merkezi

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