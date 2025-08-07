Kayseri Şehir Hastanesi'nden , Yoğun Bakım'da 3 hemşireye 1 hasta düştüğü iddialarına yalanlama

Kayseri Şehir Hastanesi tarafından hastane yoğun bakım servisinde görev yapan her hemşirenin üç hasta baktığı iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

Hastane tarafından yapılan açıklamada yoğun bakım bekleyen hastaların tedavilerinin yoğun bakım ünitelerinde sürdürülebilmesi için düzenleme yapıldığı ve bu düzenlemede 10-14 yataklı yoğun bakım ünitelerindeki her üniteye birer yatak ilave edilerek söz konusu yataklar için gereken idari süreçlerin yerine getirildiği ve Bakanlık tescili alındığı belirtildi. Söz konusu yatakların Acil Sağlık Hizmetleri Tebliği'nin "Hastanın 8 saat içinde ilgili kliniğe nakli esastır" hükmü uyarınca, sadece acil hastaların 24 saati geçmeyecek şekilde yatırılması için planlandığı açıklanarak şu ifadelere yer verildi: “Kayseri Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde, mevzuata aykırı şekilde üç hastaya bir hemşirenin baktığı yolundaki iddialar üzerine; kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Hastanenin Acil Servisinde "yoğun bakım" bekleyen hastalarımızın tedavilerinin yoğun bakım ünitelerinde sürdürülebilmesi için bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme kapsamında, 10-14 yataklı yoğun bakım ünitelerindeki her üniteye sadece birer yatak ilave edilmiş ve söz konusu yataklar için gereken idari süreçler yerine getirilerek Bakanlık tescili alınmıştır. Söz konusu yataklar, Acil Sağlık Hizmetleri Tebliği'nin "Hastanın 8 saat içinde ilgili kliniğe nakli esastır" hükmü uyarınca, sadece acil hastaların 24 saati geçmeyecek şekilde yatırılması için planlanmıştır. Yoğun Bakım Tebliği'nde yer alan; iki hastaya bir hemşire tarafından sağlık hizmeti sunumu şartının sağlanabilmesi amacıyla da hastanemizdeki diğer alanlardan 35 hemşire geçici olarak yoğun bakım ünitelerine görevlendirilmiştir. İddialara konu olan düzenlemenin amacı; "Acil Servis'te yatış bekleyen hastaların üstün yararı gereği yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilebilmesi" olup, hastanemiz yoğun bakım servisinde görev yapan her hemşirenin üç hasta baktığı şeklindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”