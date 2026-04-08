Kayseri Şehir Hastanesi’nin 2 sporcusundan atıcılıkta önemli başarı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yürütülen TÜBİTAK 1001 destekli P-RASP projesi kapsamında, fizik tedavi gören engelli bireyleri, tekerlekli sandalye basketbolu, atıcılık ve yüzme gibi branşlara yönlendirerek lisanslı sporcu olmaları sağlanıyor. Ankara'da düzenlenen Atıcılık Federasyonu Türkiye Şampiyonası'nda Para Atıcılık kategorisinde Kayseri Şehir Hastanesi’nden, gençlerde Kerem Yıldırım ve Melisa Bahar Bağ Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonlukları Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan ve paralimpik sporcuların katılmasıyla, pasta keserek kutlandı. Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, “Kayseri Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi olarak 1800 yatakla Kayseri ve civarındaki tüm hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Burada da Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bir diğer fonksiyonu olan, toplumun tüm katmanlarına, toplumdaki tüm insanlara dokunmayı hedefleyen bir proje ile bugün karşınızdayız. Bu proje, engelli hastalarımıza birkaç yıldır süren bir TÜBİTAK destekli hayata kazandırma, onları sporcu yapma projesi. Bu projenin bir ayağında basketbol takımımız varken, diğer ayağında bugün gördüğünüz gibi atıcılıkta engelli Türkiye şampiyonları yetiştiren, engelli sporcu grubunu da misafir ediyoruz. Vatandaşlarımız, hastalarımız sağlıkla yaşasınlar diye, Kayseri Şehir Hastanesi'nde onlar için can siperhane çalışan, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu proje kapsamında özellikle Fizik Tedavi Kliniği’mizde engelli sporcularla başarıdan başarıya koşan tüm hocalarımızı, uzman hekimlerimizi ve fizyoterapistlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

“2 YILDIR SÜREN BİR PROJE”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış ise, “‘Paralimpik-Rekreatif Aday Sporcu Platformu’ diye bir arayüz oluşturduk. O arayüz sayesinde bütün engellilerimizi, özellikle fizik tedavi Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran engellilerimizi muayene ettikten sonra, bu arayüzü kullanmaya yönelttik. Arayüzü kullanarak hangi sporu yapabileceklerini buldular ve bu sporlardan seçtiler. Aslında başlangıçta 8 ana dalda sporcu yetiştirmeyi hedeflemiştik ama maalesef sadece 4 ana dalda yetiştirmeyi başarabildik. 16 tane basketbol oyuncumuz oldu. 5 tane atıcılıkta oyuncularımız oldu. Yine yüzmede oyuncularımız oldu. Atıcılıkta 2 tane Türkiye şampiyonu çıkardık. Bir Türkiye 5'incisi, bir Türkiye 6'ıncısı, bir Türkiye 8'incisi çıkardık. Bunlardan çok gurur duyuyoruz. İyi ki yapmışız. Bu projemiz sayesinde 16 tane basketbol oyuncumuz oldu. Oyuncularımızın, hayatlarında çok değişiklik oldu. Kendilerine güvenleri arttı. Etraflarındaki saygınlıkları arttı. Hekimlerimiz bile artık onlara hasta gözüyle değil, sporcu gözüyle bakıyorlar. Bu da çok güzel bir şey” diye konuştu.

“MERSİN'DE DAHA SONRA TEKRAR, ANKARA'DA OLMAK ÜZERE MÜSABAKALARA DEVAM EDECEKLER”

Projelerden ve sporculardan bahseden TUBİTAK Proje Sorumlusu Alihan Karaüzüm de, “Sporcularımızdan işte 17 tane tekerlekli sandalye basketbolu diğer, 5 kişi olmak üzere tekvando, yüzme ve atıcılık sporuna başladılar. Basketbolda resmi müsabakalarına devam ediyorlar, lisansları puanlamaları yapılarak. Atıcılıkta geçen hafta Ankara'da düzenlenen Atıcılık Federasyonu Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda 1 şampiyonumuz, erkekler de 1 şampiyonumuz olmak üzere 2 tane Türkiye şampiyonumuz oldu. Tabi biz sporcularımızı rekreatif olarak fiziksel aktivite katılımını arttırmak amacıyla başlattığımız bu projede, böyle güzel başarıların olması da bizi oldukça gururlandırıyor. Umarım daha fazla kişiye ulaşarak daha faydalı işlerle de devam ederiz. Kadınlarda para atıcılık Türkiye şampiyonası Melisa Bahar Bağ Türkiye şampiyonu oldu. Erkeklerde de Atıcılık Federasyonu Türkiye Kupasında Türkiye şampiyonu olan Kerim Yıldırım isimli sporcumuz da Türkiye şampiyonu oldu. Bir ay sonra da Mersin'de daha sonra tekrar, Ankara'da olmak üzere müsabakalara devam edecekler” ifadelerine yer verdi.

“ÇOĞU KİŞİYE ÖRNEK OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Erkekler Para Atıcılık Türkiye Şampiyonu Kerim Yıldırım ise, “İlk yarışmamıza girdik. Güzel bir derece yaptık, antrenörlerimiz sayesinde. 541 sayı attık ve bu sayıyla, gençlerde Türkiye şampiyonu oldum. Çok güzel bir duygu, dediğim gibi o zamanda anlatmıştık bunu. Herkesin yapabileceği bir branş diye düşünüyorum ben doğrusu. Ama güzel bir Antrenör olması lazım diye düşünüyorum öncelikle. Çünkü çok destekleri oldu bize. Bize orada abi, kardeş, hoca hissini yaşattılar gerçekten. Yarışmaya katıldığımızda da aynı heyecanı yaşadık. Önümüzdeki ayın 28'inde yine yarışmamız var. İnşallah orada güzel bir derece alırsak, hem ailemize hem çevremize hem çoğu kişiye örnek olacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan” ifadelerini kullandı.

“ÇOK KISA BİR SÜREDE BAŞARILAR ELDE ETMEYE BAŞLADIK”

Kadınlar Para Atıcılık Türkiye Şampiyonu Melisa Bahar Bağ da, “Çok mutluyum. Çünkü hani hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hocamızın sayesinde çok kısa bir sürede, başarılar elde etmeye başladık. Kadınlarda Türkiye 1'incisiyim” diye konuştu.