Kayseri Şehir Hastanesi Sigara Bıraktırma Polikliniği hizmete açıldı

Sigara bıraktırmada başarı oranının yüzde 70 olduğunu ifade eden Doç. Dr. Muhammet Kızmaz, “Sigarayı bırakmayı düşünen hastalarımız özellikle gelsin ki burada psikolog, diyetisyen ile ekip halinde destek oluyoruz. Bizimle bırakanlardaki başarı oranı yüzde 70 iken kendi başına yüzde 5 gibi bir oranda kalıyor” dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde hizmet veren Aile Hekimliği Kliniği’nin bünyesine katılan Sigara Bıraktırma Polikliniği’nde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara psikolog ve diyetisyen eşliğinde tedavi uygulanıyor. Sigarayı bırakırken ağız yarası, kabızlık ve kilo alma gibi sorunlarla karşılaşma ihtimaline karşın önlem alındığını belirten Doç. Dr. Muhammet Kızmaz, “Sigara içen herkes buraya gelebilir, bırakmayı düşünmeyenler de gelebilir en azından bir görüşme yaparız. Özellikle bırakmayı düşünen hastalarımız özellikle gelsin ki burada psikolog, diyetisyen ile ekip halinde destek oluyoruz. Bizimle bırakanlardaki başarı oranı yüzde 70 iken kendi başına yüzde 5 gibi bir oranda kalıyor. Sigara bırakmanın yanı sıra konforlu bırakmayı da sağlamaya çalışıyoruz. Sigarayı bırakırken ağız yarası, kabızlık, kilo alma gibi sorunlar olabiliyor bunlara daha gelişmeden önlem alıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HASTAYI TEK SEFERLE BIRAKMIYOR, KONTROLLERE ÇAĞIRIP GÖZLEMLİYORUZ’

Sigara bırakmak için gelen hastaların tedavi süresince kontrollere tabi tutulduğunu da belirten Doç. Dr. Muhammet Kızmaz, “Buraya müracaat eden hastalarımız kaydını yaptırdıktan sonra doktor arkadaşlarımızla görüşüp önce bir psikolog değerlendirmesinden geçiyor; sigara bırakmak için uygun mudur, ne tür bir yol izleyelim gibi. Ardından tekrar bir doktor arkadaşımız sağlık taramasına tabi tutuyor; kan, akciğer röntgeni gibi ve sigaradan dolayı bir hasar var mı? Kullanacağımız ilaçlara, manevi durum var mı bunlara bakıyoruz. Daha sonra hasta ile konuşarak uygun bir şekilde sigara bırakma planı çiziyoruz. Ardından da tek seferde bırakmıyor, kontrollere çağırıyoruz ve durumunu gözlemliyoruz” diye konuştu.