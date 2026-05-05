Kayseri Şehir Hastanesinde Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği

Bu çerçevede Kayseri Şehir Hastanesi’nde el hijyenine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen programa, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları Fatma İnceve Özgül Çolak katıldı. Hastane personelinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, el hijyeninin sağlık hizmetleri sırasında oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesindeki kritik rolüne dikkat çekildi. Yetkililer, el hijyeninin sağlık bakım ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en etkili ve en düşük maliyetli yöntem olduğuna vurgu yaptı.

Etkinlikte ayrıca, “Temiz Eller Hayat Kurtarır” felsefesi doğrultusunda “Suya Sabuna Dokunun” ve “Sağlık Elimizde” sloganlarıyla hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların bilinçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Dünya genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerle, el hijyeninin önemine dikkat çekilerek toplumda kalıcı farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.