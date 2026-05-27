Kayseri Şehir Mezarlığında insan odaklı servis hizmeti

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki mezarlıklarda kapsamlı hizmet ve organizasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Bayram arifesi ve bayramın birinci gününde özellikle yoğunluk yaşanan Kayseri Şehir Mezarlığı’nda ücretsiz ulaşım hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, mezarlık girişlerinde konuşlandırdığı araçlarla ziyaretçilerin kabirlere kolaylıkla ulaşmasını sağladı. Uygulamadan en fazla faydalanan yaşlı ve engelli vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, sunulan hizmetlerin manevi açıdan büyük anlam taşıdığını ifade ederek, mezarlık hizmetlerinin sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Vatandaşlar, bayram vesilesiyle yakınlarının kabirleri başında dua edip Kur’an-ı Kerim okuyarak manevi atmosferi yaşadı.

Vatandaşlardan hem dua hem teşekkür

Dudu Taşyapan isimli vatandaş, "Allah razı olsun, çok güzel bir hizmet, bayramda mezarlık ziyaretimiz mecbur oluyor, Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnunuz" derken, İbrahim Tuncer isimli vatandaş da mezarlıkta yakınlarını ziyaret etmek için geldiğini ve bu hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Necla Tuncer de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, bu hizmet ile çok kolaylıkla kabristanlara gidip geldiklerini söyledi. Mustafa İpek isimli vatandaş ise tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, "Bu sizin yapmış olduğunuz hizmet çok önemlidir. Benim gibi rahatsızlığı olan, yürümekte zorlanan vatandaşlarımıza yönelik çok güzel hizmet, hem çok sevap alıyorsunuz hem de halkın gönlünü alıyorsunuz. Bu hizmetleriniz için çok teşekkür ederiz" dedi. Nuran Sözduyar isimli yaşlı vatandaş ise bu hizmeti ‘çok güzel’ olarak nitelendirirken, Nuri Özmen isimli vatandaş da araç hizmetlerinden çok mutlu olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yalnızca ulaşım hizmetiyle sınırlı kalmayarak mezarlıklarda temizlik, çevre düzenlemesi, bakım ve peyzaj çalışmalarını da bayram öncesinde tamamladı. Kayseri Şehir Mezarlığı’nın yanı sıra Asri Mezarlık, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı, Argıncık Mezarlığı, Ambar Mezarlığı, Gesi-İldem Mezarlığı ve Kartal Şehitliği’nde gerçekleştirilen çalışmalarla mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazır hale getirildi.

Öte yandan Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından da arife günü vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Asri Mezarlık ve Bülbülpınarı Mezarlığı’na ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kurban Bayramı süresince hayata geçirdiği hizmetler, vatandaşlardan tam not alırken, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna da önemli katkı sundu.