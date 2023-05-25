Kayseri Şeker, avans takvimini açıkladı

Kayseri Şeker, şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın, üretimini gerçekleştiren çiftçilerin, üretim süreçlerine destek vermek amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan avans ödemelerine ilişkin, 2023-2024 kampanya dönemi avans ödeme takvimini açıkladı.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulunun 24 Mayıs 2023 tarih ve 23 sayılı kararı ile belirlenen karara göre 2023-2024 kampanya döneminde

-Ekim avansı olarak dekara 60 TL,

-Çapa avansı olarak (15.06.2023 tarihinde) ton başına 80 TL,

-Kurban Bayramı avansı olarak (22.06.2023 tarihinde) ton başına 20 TL,

-1. Sulama avansı olarak (12-13.07.2023 tarihlerinde) ton başına 70 TL,

-2. Sulama avansı olarak (15-16.08.2023 tarihlerinde) 60 TL,

-3. Sulama avansı olarak (14.09.2023 tarihinde) ton başına 40 TL,

-Söküm avansı olarak ton başına 150 TL, ödenmesine karar verildi.