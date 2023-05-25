Kayseri Şeker, avans takvimini açıkladı

 Kayseri Şeker, 2023 yılı için avans takvimini açıkladı. İlk avans Haziran ayında 'ekim avansı' adında dekar başına 60 lira olarak ödenecek. 

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  • 25.05.2023 13:14
  • Güncelleme: 25.05.2023 13:23
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Kayseri Şeker, avans takvimini açıkladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker, şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın, üretimini gerçekleştiren çiftçilerin, üretim süreçlerine destek vermek amacıyla her yıl düzenli olarak yapılan avans ödemelerine ilişkin, 2023-2024 kampanya dönemi avans ödeme takvimini açıkladı. 

Kayseri Şeker Yönetim Kurulunun 24 Mayıs 2023 tarih ve 23 sayılı kararı ile belirlenen karara göre 2023-2024 kampanya döneminde
-Ekim avansı olarak dekara 60 TL,
-Çapa avansı olarak (15.06.2023 tarihinde) ton başına 80 TL,
-Kurban Bayramı avansı olarak (22.06.2023 tarihinde) ton başına 20 TL,
-1. Sulama avansı olarak (12-13.07.2023 tarihlerinde) ton başına 70 TL,
-2. Sulama avansı olarak (15-16.08.2023 tarihlerinde) 60 TL,
-3. Sulama avansı olarak (14.09.2023 tarihinde) ton başına 40 TL,
-Söküm avansı olarak ton başına 150 TL, ödenmesine karar verildi.

1ha

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