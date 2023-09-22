Kayseri Şeker, BIST100 Endeksi'ne dahil edildi

 BIST Pay Endeksleri 1 Ekim-31 Aralık 2023 dönemi değişiklikleri açıklanmasıyla Kayseri Şeker'in halka arzı KAYSE, BIST 100 Endeksi'ne dahil edildi.

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  • 22.09.2023 11:17
  • Güncelleme: 22.09.2023 11:17
Kayseri Şeker, BIST100 Endeksi'ne dahil edildi

BIST PAY Endeksleri 01 Ekim 2023 – 31 Aralık 2023 dönemi değişiklikleri açıklandı. Buna göre Kayseri Şeker’in halka arzı KAYSE, BIST100 Endeksi’ne dahil edildi.
BIST 100 Nedir?
BIST 100 endeksi Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan temel bir göstergedir ve  Türk borsasının göstergesi olarak da kabul edilen BIST 100 endeksinin işlem kodu ise: XU100’dür.
Borsa İstanbul’un en popüler endekslerinden biri olan BIST 100 endeksi, tüm büyük yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen bir endekstir. Bunun en büyük sebebi; borsanın düşme ve yükselme yorumlarının BIST 100 endeksi dikkate alınarak yapılmasıdır. Özetle; bu 100 şirketin hisse senedi, borsanın genel performansını göstermektedir.

1ha

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