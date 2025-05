Kayseri Şeker'de başkan belli oluyor

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 72. Olağan Genel Kurulu’nda Kadir Has Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Divan Kurulu üyelerinin seçimi için oy kullanma işlemine geçildi. Ardından Divan Kuruluna; Divan Başkanı Murat Akar, Başkan Yardımcısı Hurşit Dede, Katip Mehmet Eroğlu, Katip Mehmet Yazlı, Oy Toplayıcı Mehmet Türkmen, Oy Toplayıcı Zafer Aygüner, Oy Toplayıcı Mehmet Can seçildi.

Divan Kurulunun belirlenmesi ile birlikte gündem maddeleri görüşüldü. Eski yönetimin ibra edilmesinin ardından Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday olan Hüseyin Akay ve Ömer Demir için oy kullanma işlemi başladı. Saat 11.55 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00’ya kadar sürecek.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı ve adayı Hüseyin Akay, burada yaptığı açıklamada; “Bugün burada sadece bir genel kurul yapmıyoruz. Geçmişimizi onurlandırıyor, bugünümüzü değerlendiriyor ve en önemlisi geleceğe umutla bakmak için omuz omuza duruyoruz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, her adımda, daha da güçleniyoruz. Bu kooperatif yalnızca bir ticari oluşum değil, aynı zamanda büyük bir ailedir. Aziz çiftçi kardeşlerim, yüreğimizde bir sızı gibi duran o 2010 yılını hatırlayın. Unutmadık, unutmayacağız. Kayseri Şeker'in kapısına kilit vurulmak üzereydi. Borç denizi yutmuştu umutlarımızı. Ekmek kapınız, fabrika, can çekişen bir dev gibiydi. Nefes almakta zorlanıyordu. Önceki yönetimden bize kalan sadece bir yıkımdı, bir hüsrandı. O günlerin kızıl karanlığı sarmıştı her yanımızı. Önümüzde koca bir dağ gibi duran borçlar kapanmak üzere olan kapılar vardı. İşte o gün sizlerin güveniyle bu ağır omuzladık. Bu aziz vatanın, bu bereketli toprakların evlatları olarak çiftçimizin alın terini asla yerde bırakmadık” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkan adayı Ömer Demir ise “ Sizler bu yöneticilerin umurunda bile değilsiniz bakın. Çiftçinin sesini susturmaya çalışıyorlar. Pancar fiyatlarını ayarlarken çiftçi ne yer ne içer diye düşündüler mi? Bugün burada çiftçinin değişim liderini susturmaya çalışıyorlar. Mazot parasını iki katına alan çiftçilerimiz, gübre tohumu piyasa şartlarının üç katına alan çiftçilerimizi düşündüler mi? Sizlerin sahip olduğunuz kooperatifin fabrikaların kapısından sokmadıklarında sizin gözyaşlarınızı gördüler mi? Düşüncelerim bunlar. Bütün cevaplarına kocaman bir hayır diyorum. Ant olsun ki sadece ve sadece sizlerin hizmetkarı olacağım. Sizin için var olanlarla var olup sizi sömürmeyenler sömürmeye çalışanlara karşı canımın son damlasına kadar savaşacağım” diye konuştu.