Kayseri Şeker'de 'Çiftçi Güç Birliği' Hüseyin Akay'a Karşı Hareket Geçti!

Haksız yönetim uygulamalarına karşı çiftçinin haklarını savunmak için güçlenen bu birliktelik, seçim öncesinde büyük bir adım olarak görülüyor. Hiçbir kişisel beklenti olmadan yalnızca çiftçinin refahını esas alan bu birliktelik, sahada yürütülen seçim çalışmalarına daha da ivme kazandıracak.

Aday Ömer Demir, Sayın Oktay Barış ve ekibine bu karardan dolayı teşekkürlerini ileterek, birlikteliğin tüm çiftçiler için hayırlı olmasını diledi. Değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Demir, seçim günü Kayseri Pancar Kooperatifi’nde yepyeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

"Biz üzerimize düşeni yaptık, sıra sizde!" diyen Demir, çiftçilerin güç birliği içinde yeni bir yönetimi şekillendireceğine inandıklarını belirtti. "Hep birlikte başaracağız çünkü çiftçiler büyük bir ailedir. Kenetlendikçe büyüyen!" diyerek çiftçi dayanışmasının önemini vurguladı.

Seçim yaklaştıkça sahada hareketlilik artarken, çiftçiler yeni bir yönetim umuduyla birleşmeye devam ediyor.

