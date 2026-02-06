Kayseri Şeker'de Hurşit Dede'nin başkanlığı düşürüldü
Kayseri Şeker Fabrikası'nda gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısının ardından yeni başkan Harun Halıcı oldu.
Kayseri Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısının ardından başkan değişikliğine gidildi. Mevcut Başkan Hurşit Dede’nin yerine Kayseri Şeker Fabrikası Başkanlığına Harun Halıcı’nın getirildiği açıklandı.
Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanlığı görevinde bulunan Harun Halıcı, daha önce Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.