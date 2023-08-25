Kayseri Şeker'den bir ilk daha

Ülke tarımına, bölge ekonomisine ve çiftçiye desteklerinde hız kesmeyen Kayseri Şeker, yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'de ilk ve tek olan pancar yükleme makinesini 535 bin Euro bedelle bünyesine kazandırdı.

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  • 25.08.2023 14:22
  • Güncelleme: 25.08.2023 15:52
Kayseri Şeker'den bir ilk daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ülke tarımına, bölge ekonomisine ve çiftçiye desteklerinde hız kesmeyen Kayseri Şeker, yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye’de ilk ve tek olan pancar yükleme makinesini 535 bin Euro bedelle bünyesine kazandırdı.

2023-2024 Kampanya dönemine hazırlık çerçevesinde, maus parkuruna kazandırılan makine, 1 saatte 450 ton pancar temizleme ve yükleme kapasitesine sahip olup, üretim ve verimlilik üzerine olumlu katkılar yaparak fabrikaya daha hızlı ve daha temiz pancar getirilmesini sağlayacak.

İş makinesinin tanıtımına Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik ile Ziraat ve Tarım Aletleri Birimi çalışanları katıldı.

“Allah devletimiz başta olmak üzere şirketimize zeval vermesin.”

Türkiye’de ilk ve tek olan pancar yükleme makinasını inceleyen Başkan Akay, 11 yıldır uyguladıkları maus sisteminin fabrikalar açısından çok önemli bir uygulama olduğunu ve bunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Kampanyamız yaklaşıyor hayırlısıyla bir ay var. Çiftçilerimiz pancarlarını sökecek, fabrikalarımıza sevk edilecek. Pancarlar söküldükten sonra en önemli işlerden bir tanesi toprağından temizlenmesi ve fabrikaya sevk edilmesi. Bizim aşağı yukarı 11 yıldır uyguladığımız maus sistemi çok önemli bir görev ifa ediyor. Bizde Kayseri Şeker olarak maus takviyesi yaptık. Bu çerçevede yeni bir maus alındı. Oldukça da değerli bir makine ve TL bazında 15-16 milyon gibi bir değeri var. KDV’siz bunu Kayseri Şeker ihtiyacı karşılamak için aldı. Allah kazasız belasız inşallah Bereketle kullanmayı nasip eylesin. Engez işler el övünür derler, bu da bizim engezimiz. İşin doğrusu işimizin sağlıklı yürümesi için elimizin övünmesi için de böyle engezlere ihtiyacımız var. Kayseri Şeker’de bunları gerektiği zaman her türlü şekilde temin etme gücüne sahip Allah’a çok şükür. Allah devletimize başta olmak üzere şirketimize zeval vermesin kazasız, belasız, bereketle kullanmayı nasip etsin, hayırlı uğurlu olsun ”dedi.

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İHA

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