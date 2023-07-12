Kayseri Şeker'den çiftçisine 228 milyon liralık sulama avansı

2023-2024 kampanya dönemi için Kayseri Şeker sözleşmeli ekim yapan çiftçilerine 228 milyon 466 bin TL tutarında 1. Sulama avansı ödemesi yaptı.

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  • 12.07.2023 16:37
  • Güncelleme: 12.07.2023 16:49
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Kayseri Şeker'den çiftçisine 228 milyon liralık sulama avansı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2023-2024 kampanya dönemi için Kayseri Şeker sözleşmeli ekim yapan çiftçilerine 228 milyon 466 bin TL tutarında "1. Sulama avansı" ödemesi yaptı.

Bölge ekonomisine, ülke tarımına ciddi anlamda katkı sağlayan ve üreticiye yönelik desteklerin zamanında yapılması konusunda hassas olan Kayseri Şeker, çiftçiye destekte hız kesmiyor. Pancar ekiminin başlangıcından bu yana verdiği tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni ve ekim, çapa, bayram, sulama gibi nakdi avanslarla üreticiyi tarlada yalnız bırakmayan Kayseri Şeker, yine çiftçisinin yüzünü güldürdü. Kayseri Şeker, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Nevşehir illerinde 21 Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 15 bin 696 sözleşmeli çiftçiye 228 milyon 466 bin TL tutarındaki sulama avansı çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.

“Şartlar ne olursa olsun önceliğimiz her zaman çiftçimizdir"

Üreticilerinin ihtiyaçlarının giderilmesinin her şeyden önce geldiğini her platformda dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz bugün de 228 milyon 466 bin TL’lik nakdi avans ile hem ekonomiye hem de çiftçimize can suyu olacak 1. Sulama avansını ödedik. Her zaman belirtiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğudur" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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