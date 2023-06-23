Kayseri Şeker’den çiftçiye bayram avansı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kayseri Şeker, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Tokat illerinde 21 Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 15 bin 696 sözleşmeli çiftçiye Kurban Bayramı avansı ödemesi gerçekleştirdi. Ton başına 20 lira şeklinde yapılan ödemeler çiftçilerin hesaplarına yatırıldı.

‘ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN MUTLULUĞU VE REFAHIDIR’

Üreticilerinin ihtiyaçlarının giderilmesinin her şeyden önce geldiğini dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Ton başına 20 TL olacak şekilde toplamda 65 milyon 433 bin TL tutarındaki Kurban Bayramı avansı çiftçilerimizin banka hesaplarına yatırıldı. Her zaman belirttiğimiz gibi Kayseri Şeker olarak çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik. Önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğu ve refahıdır” şeklinde konuştu.

Kayseri Şeker olarak üretimin her aşamasında aktif rol oynadıklarını belirten Akay, “Biz, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde çiftçilerimize; gübre avansı, tohum avansı, çapa avansı, sulama avansı, bayram avansı, söküm avansı, mazot avansı, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler ile çiftçiye desteklerimizi her zaman devam ettireceğiz. Kayseri Şeker her zaman üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edecek. Çiftçilerimiz bayram avanslarını bolluk ve bereket içerisinde güle güle harcasınlar” ifadelerini kullandı.