Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı

 Kayseri Şeker, Kurban Bayramı öncesinde sözleşmeli pancar ekimi yapan üreticilerine toplamda 65 milyon 433 bin lira bayram avansı ödemesi yaptı.

PAYLAŞ
  • 23.06.2023 10:38
  • Güncelleme: 23.06.2023 10:38
  • 41
Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kayseri Şeker, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Tokat illerinde 21 Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 15 bin 696 sözleşmeli çiftçiye Kurban Bayramı avansı ödemesi gerçekleştirdi. Ton başına 20 lira şeklinde yapılan ödemeler çiftçilerin hesaplarına yatırıldı. 

‘ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN MUTLULUĞU VE REFAHIDIR’

Üreticilerinin ihtiyaçlarının giderilmesinin her şeyden önce geldiğini dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Ton başına 20 TL olacak şekilde toplamda 65 milyon 433 bin TL tutarındaki Kurban Bayramı avansı çiftçilerimizin banka hesaplarına yatırıldı. Her zaman belirttiğimiz gibi Kayseri Şeker olarak çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik. Önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğu ve refahıdır” şeklinde konuştu. 

Kayseri Şeker olarak üretimin her aşamasında aktif rol oynadıklarını belirten Akay, “Biz, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde çiftçilerimize;  gübre avansı, tohum avansı, çapa avansı, sulama avansı, bayram avansı, söküm avansı, mazot avansı, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler ile çiftçiye desteklerimizi her zaman devam ettireceğiz. Kayseri Şeker her zaman üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edecek. Çiftçilerimiz bayram avanslarını bolluk ve bereket içerisinde güle güle harcasınlar” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Aşırı yağışlar arılara pes ettirdi

Aşırı yağışlar arılara pes ettirdi

Kurban etini nasıl daha lezzetli hale getiririz?

Kurban etini nasıl daha lezzetli hale getiririz?

Kayseri Şeker'den çiftçiye bayram avansı

Kayseri Şeker’den çiftçiye bayram avansı

KAYMEK'ten Türk İşaret Dili sınavına hazırlık kursu

KAYMEK'ten Türk İşaret Dili sınavına hazırlık kursu

Kültepe'de hedef sürpriz yapıya ulaşmak

Kültepe'de hedef sürpriz yapıya ulaşmak

Doları kimse tutamıyor

Doları kimse tutamıyor

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

6
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yalçın: 'Kayseri'nin ihracatının ithalatını karşılamadaki güçlü duruşu sürmektedir'

Başkan Yalçın: 'Kayseri'nin ihracatının ithalatını karşılamadaki güçlü duruşu sürmektedir'

Kadın Kooperatifinden el yapımı doğal bayram çikolatası

Kadın Kooperatifinden el yapımı doğal bayram çikolatası

DAHA FAZLA
Sınır hattında 37 FETÖ mensubu yakalandı

Sınır hattında 37 FETÖ mensubu yakalandı

Yetenek keşfi için en iyi zaman: 'yaz tatili'

Yetenek keşfi için en iyi zaman: 'yaz tatili'

Kayseri'ye nefes aldıracak proje

Kayseri'ye nefes aldıracak proje

Mezarlıklar Bayram ziyaretine hazır

Mezarlıklar Bayram ziyaretine hazır

KAYMEK'ten Türk İşaret Dili Sınavına hazırlık kursu

KAYMEK’ten Türk İşaret Dili Sınavına hazırlık kursu