Kayseri Şeker’den ‘Kızılay’a şeker sattı’ iddiasına yanıt

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Yaşanan depremler sonrasında yaraların sarılması için tüm Türkiye seferber oldu. Bazı medya organlarında ise böyle bir ortamda Kayseri Şeker’in Kızılay’a şeker sattığı iddia edildi.

Konuyla ilgili Kayseri Şeker’den yazılı açıklama yapıldı. Kızılay’a şeker satışının söz konusu olmadığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremle ağır can kayıpları ve yıkımlar yaşanmış, millet olarak derin bir üzüntüyle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bu anlamda yüce Türk devletimize ve milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Kayseri Şeker, felaketin ilk saatlerinden itibaren gece gündüz demeden 277 kişilik arama kurtarma ekibiyle sahada çalışmalara katılmış, tüm resmi kurum, kuruluş ve yardım ekipleriyle koordineli olarak bölgede fayda sağlayacak her türlü ekipman, şeker ve gıda malzemesi, iş makinesi, barınma ve yaşamsal temel ihtiyaçlar gibi imkanları seferber etmiştir. ‘Gün dayanışma günüdür’ diyerek millet olarak birbirimize kenetlenirken kurumumuz ile ilgili bir takım asılsız ve mesnetsiz haberler gündeme getirilerek birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde olumsuz algılarla manipülasyon yaratılmak istenmektedir. Bazı medya organlarında kasıtlı olarak “Kızılay’a şeker satışı” diye haberler çıktı. Bahsi geçen şeker satışı, deprem bölgesine yardım malzemesi gönderme amaçlı şeker almak isteyen bir firmaya yapılmıştır. Bu firma kurumumuzdan toptan şeker fiyatı üzerinden alım yaparak Kızılay’a bağış yapmıştır. Kızılay’ın direkt Kayseri Şeker’den resmi bir yardım talebi olmamıştır. Şirketimiz ile iletişime geçerek böyle bir talebi olması halinde de geçmişte olduğu gibi şimdi de tüm imkânlarımızı sunacağımızdan asla şüphe duyulmamalıdır. Kayseri Şeker olarak asrın felaketini yaşadığımız böylesi acı dolu günlerde kamuoyunu meşgul ederek ve vatandaşlarımızın hassasiyetleri üzerinden gerçekleri çarpıtarak çıkar elde etmeye çalışan bu kişileri ve olumsuz haberleri dikkate almamanızı önemle rica ederiz.”