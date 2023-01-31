Kayseri Şeker, en erken ödeme yapan kuruluş oldu

 Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye'deki şeker fabrikaları arasında ödeme takvimini açıklayan ilk fabrika olduklarını söyledi.

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  • 31.01.2023 17:10
  • Güncelleme: 31.01.2023 17:10
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Kayseri Şeker, en erken ödeme yapan kuruluş oldu

Akay, “Zor şartlarda üretimi gerçekleştirmek kolay bir şey değil. Bu insanların üretimde kalması, üretime devam etmesi lazım onun içinde hem para kazanması gerekiyor hem de parasını zamanında alması gerekiyor. Bizde bunu başardık” dedi. 

Kayseri Şeker, sektörde pancar bedelini en erken ödeyen kuruluş oldu. Başarılı bir kampanya dönemi geçirdiklerini söyleyen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker Fabrikasının 3 fabrikasında ki kampanyası tamamlanalı 1 aya yaklaştı. Başarılı bir kampanaya dönemi geçirdik. Toplamda 2 milyon 936 bin ton pancar işlendi ve 431 bin ton şeker elde edildi. Aslında yağışsızlıktan, susuzluktan ve hastalıktan sahadaki üretimde biraz sorunlar yaşanmıştı. Buna rağmen performansı iyi görüyoruz. Tabi bunun sonucunda kampanya para ödenmeden bitmesi söz konusu değil paranın da ödenmesi gerekiyordu. Çiftçinin alacağını alın teri kurumadan ödenmesi gerekiyordu. Kayseri Şeker her zaman ki gibi bir ilki gerçekleştirdi. Çiftçinin parasını 25-31 Ocak arası ödemeyi taahhüt etti. Biz bunu ilan ettik. Bunun için imkanlarımızı ve kaynaklarımızı zorlamamız gerekiyordu. Ekonomik problemlerin yaşandığı ortamda buna da ihtiyaç vardı. Toplam 21 bölgemiz var, 14 bölgemizin parası ödendi, bugün de 7 bölgeninki ödeniyor, bugün akşama kadar hepsi tamamlanacak. Toplamda 4 milyar 724 milyon pancar bedeli tutuyor. Aşağı yukarı 2 milyar 108 milyonunu avans olarak ödemiştik. Bugün itibariyle tamamlanacak rakam ise 2 milyar 432 milyon bir bedel. Kesintilerle birlikte toplam 4 milyar 724 milyon gibi bir rakama ulaşıyor. Bunu başarmış olmak bölge çiftçisi açısından, bizim 13-14 bin civarında çiftçimiz var, bu kadar ailenin geçimine katkı sağlamak açısından çok önemli başarı olduğunu değerlendiriyorum” şeklinde konuştu. 

‘ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEKTEN, ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI VERMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ’

Ödemeyi kendi imkan ve kaynaklarından karşılama gayretinde olduklarını dile getiren Akay, “Ödemeyi biz kendi imkan ve kaynaklarımızla karşılama gayreti içerisinde olduk. Çiftçimizin yüzünü güldürmekten, alın terinin karşılığını vermekten dolayı mutluyuz. Türkiye’de diğer şeker fabrikaları da var ama henüz şu ana kadar ödeme ile ilgili takvim açıklayanı duymadım. Biz hem takvimi daha önceden açıkladık hem de bunu gerçekleştirmiş olduk. Onun için de Allah’a şükrediyorum. Çiftçimiz bunu hak ediyor çünkü zor şartlarda üretimi gerçekleştirmek kolay bir şey değil. Bu insanların üretimde kalması, üretime devam etmesi lazım onun içinde hem para kazanması gerekiyor hem de parasını zamanında alması gerekiyor. Bizde bunu başardık” ifadelerini kullandı.

1ha

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