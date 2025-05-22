Kayseri Şeker Fabrikası Çalışanlarına Güvence: Ömer Demir'den Birlik ve Destek Mesajı

Demir, yaptığı açıklamada, emek ve alın terinin her zaman yanında olduklarını belirterek, seçimleri kazandıkları takdirde fabrikada çalışanların haklarının korunacağını ve hiç kimsenin ekmeğiyle oynanmayacağını vurguladı.

Demir, “Şeker fabrikamız, şehrimizin gurur kaynağıdır ve onun sürdürülebilirliği bizim için önemli. Çalışanlarımıza ve ailelerine söz veriyoruz; iş ve ekmekleriyle ilgili endişeleri olmayacak. Gerekli tüm adımlar atılacak, ödemeler zamanında yapılacak ve çalışanlarımız daha iyi koşullarda çalışacak,” dedi.

Bölge çavuşlarına da seslenerek, çiftçilere baskı yapılmaması noktasında çağrıda bulunan Demir, şeker fabrikasının şehrin alınteri ve geleceği olduğunu bir kez daha hatırlattı. Demokrasi ve emeğin ön plana çıktığı bu süreçte birlikte hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ömer Demir, “Emek kutsaldır ve biz bu emeğin karşılıksız kalmasına asla razı değiliz,” diyerek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.