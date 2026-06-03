Kayseri Şeker Fabrikası'nda Hurşit Dede Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa Etti

Kayseri Şeker Fabrikası'nda geçen 6 Şubat tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden alınan Hurşit Dede'nin yerine Harun Halıcı getirilmişti. Başkanlık görevinden ayrılmasının ardından yönetim kurulu üyeliği devam eden Dede, bu görevinden de çekildi. Hurşit Dede, noter aracılığıyla şirkete gönderdiği ihtarname ile istifa kararını resmen bildirdi. Dede, ihtarnamede, “Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. nezdinde yürütmekte olduğum yönetim kurulu üyeliği görevimden, gördüğüm lüzum üzerine tek taraflı irademle istifa ediyorum. Bu ihtarname ile istifa irademi şirketinize resmi olarak bildiriyorum” ifadelerini kullandı.

Dede'nin istifasının ardından Kayseri Şeker Fabrikası yönetim kurulundaki yeni yapılanmanın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.