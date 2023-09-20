Kayseri Şeker Fabrikası önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık ve beraberindekilerin yargılanmasına devam edildi

Kayseri Şeker Fabrikası önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık hakkında açılan ve birleştirilen dava sonucu sanıklar beraat etmişti. Yargıtay'dan dönen dosya görülmeye devam etti. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Vefat Ali Özışık, Ş.Ö., C.Ö. A.E. ve sanık avukatları katıldı.

Sanıklardan fabrikanın eski Yönetim Kurulu Başkanı Özışık, "Mahkemeye neden olan bu iddianameyi yazan şahıs ile ilgili şikayette bulundum. O şahsın rüşvet istediğini daha önceki beyanlarımda söylemiştim. Burada yargılanan sadece ben değilim çocuklarım ve torunlarımda yargılanıyor. Ben ve bütün arkadaşlarım bu dosyadan beraat etmiştik. Yargıtay'dan döndü. Çocuklarımın ve torunlarımın vebali var. Bir üst akıl bu dosyanın bitmesini istemiyor. Kripto siyasiler bu davanın bitmesini istemiyor. Burada nokta kadar suç unsuru yok. Bana karşı yapılan suçlamalardan birisi Kayseri Şeker’in Kayserispor’a maddi destek vermesi. Ama geçtiğimiz günlerde yine Kayseri Şeker Fabrikası, Kayserispor’a 5 milyon TL para verdi manşet oldu ama o suç olmuyor. Biz bu dosyadan beraat ettik. Beş sene sonra şimdi tekrar yargılanıyoruz. Kendimi anlatmaktan yoruldum. Makedonya’da üniversite hukuk okuyorum” dedi. Sanıklar emanette olan eşyalarının ve paralarının iadesini istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.