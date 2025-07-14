Kayseri Şeker Fabrikası ve Lüks Araç Tartışması

Şahin, bu durumun çiftçilerin yaşadığı zorluklarla çeliştiğini vurgulayarak, "Bu ülkede bu paralara arabalar almak, ya sendikalarda ya da kooperatiflerde görülür. İkisi de kendi parasıyla almaz; üyelerin parasıyla alınır," dedi.

Ayrıca, Kayseri Şeker Fabrikası'nın elektrik faturası nedeniyle yaşanan sıkıntılara ve çiftçilerin iflasına dikkat çekerek, "Kuruyan pancarların ardından iflas eden çiftçiler, asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Bu süreçte çiftçilerin tazminatlarına bile haciz konuluyor," şeklinde konuştu.

Şahin, lüks arabanın arka koltuğundaki masaj ünitesinin çiftçiden başkana bir jest olduğunu belirterek, "Ağlayanın malı S500'e binene hayır eder mi?" sorusunu hatırlattı.

Bu açıklamalar, Kayseri Şeker Fabrikası'nın yönetim anlayışını sorgularken, çiftçilerin yaşadığı ekonomik zorlukları da gözler önüne serdi.