Kayseri Şeker: “Görev değişikliği siyasi bir karar değil”

Kayseri Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısının ardından başkan değişikliğine gidildi. Mevcut Başkan Hurşit Dede’nin yerine Harun Halıcı’nın getirildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada ise görev değişikliğinin siyasi bir karar olmadığı vurgulanarak, “Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve yerel basın yayın organlarında Kayseri Şeker Yönetim Kurulu’nda yapılan görev değişikliğine ilişkin gerçek dışı, maksatlı, kurumu ve şahısları yıpratmaya dönük iddiaların yer aldığı görülmektedir. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu’nda gerçekleştirilen görev değişikliği, tamamen yönetim kurulunun kendi tasarrufu ve kurumsal değerlendirmeleri sonucunda alınmış bir karardır. Bu süreçte herhangi bir siyasi müdahale, yönlendirme ya da baskı söz konusu değildir. Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyesi Harun Halıcı, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir. Söz konusu değişiklik, idari bir tasarruftur. Bazı mecralarda yer alan, çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığı veya belirli gruplara yönelik baskı uygulandığı yönündeki iddialar ise tamamen asılsızdır. Bu tür haber ve yorumlar, kurumun itibarını zedelemeye, birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik sorumsuz ve gerçek dışı değerlendirmelerden ibarettir. Kayseri Şeker; kurumsal, şeffaf, denetlenebilir, hesap verilebilir, halka açık kuruluş olarak Türkiye’nin, Orta Anadolu’nun ve şeker sektörünün uluslararası standartlarda ve değerde gözde bir çiftçi kuruluşudur. Bu güzide kuruluşu, basit hevesleri ve kişisel çıkarları uğruna zedelemek isteyenlere fırsat vermemek, her sorumluluk sahibi kişinin görevidir. Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki; Kayseri Şeker bütün çalışanlarını büyük Kayseri Şeker Ailesi’nin değerli bir mensubu olarak görmekte ve bu anlayışla hepsine eşit mesafede duruş sergileyerek, iş barışının ve kurumsal huzurun korunmasında azami gayreti göstermektedir.Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklama zorunlu hale gelmiştir” denildi.