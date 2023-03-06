Kayseri Şeker halka arz için SPK'ya başvurdu

 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., halka arz için 3 Mart'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Başvurunun onaylanmasının ardından 106 milyon adet payların halka arzı gerçekleştirilecek.

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  • 06.03.2023 08:08
  • Güncelleme: 06.03.2023 08:08
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Kayseri Şeker halka arz için SPK'ya başvurdu

Buna göre, Şirketin 600 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 750 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 600 milyon liradan 706 milyon liraya artırılması suretiyle ihraç edilecek 106 milyon lira nominal değerli 106 milyon adet payların halka arzı gerçekleştirilecek.

Şirket konu ile ilgili taslak izahnamenin onayı için 3 Mart’ta SPK’ya başvurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimiz tarafından Kurul’a yapılan başvuru incelenmekte olup, izahnamenin kurul tarafından henüz onaylanmadığı ve kurulun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. 

Şirket'in halka arzına Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık yapacağı belirtildi.

1ha

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