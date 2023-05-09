Kayseri Şeker halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kayseri Şeker’in halka arzına onay verdi. Kayseri Şeker’in halka arzı için bugün 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’ndaki tanıtım toplantısı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, çiftçiler, yatırımcılar, oda başkanları ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

10 yıl önce kurdukları hayalin gerçekleşmeye başladığını belirten Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaşadıkları mutluluğu anlattı. 2021 yılında ilk kez SPK’ya başvurduklarını söyleyen Akay, “10 yıl önce hayalini kurduğumuz bu güzel gelişmeyi bugün gerçekleştiriyor olmak büyük bir mutluluk bunun heyecanını yaşıyoruz. Kayseri Şeker’in fiili olarak halka açık hale gelmesi için ve aynı zamanda borsada işlem görmesi ve borsada denetlenmesi lazım diye düşündük 2013 yılında hayalini kurduğumuz bu işle ilgili olarak 2 sene önce müracaatta bulunduk. 2021 yılında yapmış olduğumuz müracaatta Sermaye Piyasası Kurulu Kayseri Şeker’in bu müracaatını kabul etti. Ancak haziran ayında borsalarda yaşanan olumsuzluktan dolayı bir sorunla karşılaşacağız düşüncesiyle ortaklarımızla beraber karar vererek bu işten vazgeçtik. Kayseri Şeker’in geçtiğimiz Genel Kurulunda tekrardan ortaklarımızla birlikte bir karar vardık. Kayseri Şeker’i halka arz etme noktasında bir uygulama yapalım, şunu önerdik, sermaye artışı yapalım ama ortaklar hakkını kullanmasınlar burada bir sermaye artışı söz konusu. Kayseri Şeker’i satıyor diyorlar bunun aslı astarı yok. Burada bir sermaye artışı söz konusu ve Kayseri Şeker’e yeni ortakların kazandırılması söz konusu. Ortaklarımız oy birliği ile bu kararı kabul ettiler Kayseri Şeker’in halka arzını onayladılar. Ardından SPK süreci başladı. SPK Kayseri Şeker’in 2 yıl önceki müracaatını dikkate alarak hızlı bir şekilde işlemi inceledi ve sonuçlandırdı. Geçtiğimiz Cuma akşamı itibariyle bu mutlu haberi aldık. Bununla beraber Kayseri Şeker’in 600 milyon olan sermayesi 106 milyon artırılarak 706 milyona çıkarılıyor” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ İLE BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞACAK’

Halka arz ile birlikte Kayseri Şeker’in kurumsal sahip olduğunu dile getiren Akay, “Halka arzla yapılmak istenen öncelikle Kayseri Şeker’in kurumsal bir kimliğe sahip olması bunu güçlendirmesi, aynı zamanda çiftçisinin ve çalışanlarının da şirkete ortak olması. Daha önce Kayseri Şeker’in kar ettiği dönemlerde tarihinde ilk defa 3 sefer üst üste ortaklarına temeddüh dağıtmaya başladı. Çiftçilerimiz ve çalışanlarımız da Kayseri Şeker’e ortak olarak hem Kayseri Şeker’in artan değerinden faydalanacaklar hem de kar elde ettiği dönemde bundan pay alabilecekler. Kurumsal kimliğimiz bu sayede daha da güçlenecek. Aynı zamanda Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu olarak şeffaf olması gereken kuruluş bu manada Türkiye’de ki büyün kuruluşlara örnek olacak bir kuruluş. Şeffaflaşmayı biz önemsiyoruz. Şeffaflaştırıyoruz. SPK tabi olunca bütün buradaki bilançolar bildirim yapılıyor, bu sayede kamuoyu buradaki her türlü bilgiden haberdar oluyor ve burayı takip etme imkanı buluyor. Bu şeffaflaşma halka arz ile birlikte daha da yüksek boyutlara ulaşacak. Her türlü bilgi kamuoyu ve ortaklar ile paylaşılacak ve bu uygulama gerçekleşecek. Kayseri Şeker halka arz ile birlikte daha güçlü bir yapıya kavuşacak” ifadelerini kullandı.

‘BUGÜNE KADAR 25 TANE HALKA ARZA LİDERLİK YAPTIK’

Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar ise, “Riskli yatırımı seven ama yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcıların tercih ettiği bir mecra burası dolayısıyla yatırımlar çok önemli. Herkesin kendi tasarrufu ve dolayısıyla bizim de bu yatırımları kendi yatırımlarımız gibi dikkate almamız gerekiyor. Biz ilk günden beri aynı heyecanla yatırımcıların tasavvuflarını en iyi şekilde yönetmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Halka arzı çok seçici bir kurumuz yani burada finansallarına inanmamız gerekiyor. Şirketin yönetim tecrübesine inanmamız gerekiyor. Şirketin büyüme isteğine inanmamız gerekiyor. Geleceği yönelik bakış açısına inanmamız gerekiyor. Çünkü biz bunları bir taahhüt olarak yatırımcılarımıza sunuyoruz. Biz bunu halka arz ediyoruz anlamı gedik yatırım açısından biz Kayseri Şeker’in gelecek vizyonuna inanıyoruz. Büyüme vizyonumuz inanıyoruz. Yatırımcılarımıza bunu şiddete tavsiye ediyoruz. Bu anlamda çalışmalardan çok mutluyuz. Kayseri Şeker’in yenilikçi yapısından, ileri görüşlü olmasından çok mutluyuz. Biz 1991 yılından beri sermaye piyasalarında ana iştigal konusu da yine sermaye piyasaları olan bir büyük yapının bir iştiraki değiliz. Bizim kurumumuzun içerisindeki en büyük yapı Gedik Yatırım tamamen sermaye piyasalarının gelişimine odaklanan bir kurumuz. Bu işler tabi ki tehlikeli, borsalar, hazine işlemleri, türev işlemler, karmaşık işlevler bunların hepsine hizmet veriyoruz. Misyonbank adında bir bankamız var. Kısa zamanda faaliyete geçecek. Halka arz konusunda da önemli tecrübelerimiz var. Bugüne kadar 25 tane halka arza liderlik yaptık. 3 tane halka arza da eş liderlik yaptık. Son dönemdeki halka arzlarda da önemli paylar aldık. 130’un üzerinde de halka arza katıldık. Burada ciddi bir tecrübemiz var. Yapacağımız en iyi halka arz Kayseri Şeker halka arzı olacak. Halka arz 10-11-12 Mayıs yani önümüzdeki 3 gün içerisinde tamamlanacak.

Halka arzın önemi sadece fon sağlaması değil. Sermaye piyasalarıyla olan ilk temas kuruluyor. Sermaye piyasaları şirketlere fon sağlıyor. Bu fonda ilk temastan sonra bedelli sermaye arttırımları, özel sektör tedavülü gibi kaynaklarla şirketler önemli bir sermaye piyasalarından fon talep edebiliyor olacaklar. Dolayısıyla da bir kredibiliteye sahip oluyorlar. Bu kredibilitenin de başlangıcı olacak bu halka arz. Bu anlamda da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Rekabetlerde daha avantajlı olacak” diye konuştu.

Halka arz ile birlikte Kayseri Şeker’in bambaşka bir vizyonla bambaşka bir yere gelmesine neden olacağını söyleyen Akpınar, şunları söyledi: “Kayseri Şeker’in üretim gücü satış kapasitesi Ar-Ge’si bence en önemlisi ithalatı azaltıcı ve ihracatı arttırıcı vizyonu ülkemiz açısından en önemli değerlerden biri olacak. Şirketin bambaşka bir vizyonla bambaşka bir yere gelmesine neden olacak. Merkezi Kayıt kuruluşu verilerine göre sermaye piyasalarında 5 milyon yatırımcı var. Halka arzda en çok sorduğum soru; ne kadar talepte bulunacağız ne kadar gelecek? Son halka arzlarda ortalama 2-2,5 milyon talepte bulunuldu. Basit bir hesapla bakmam gerekirse. 2,5 milyonluk bir talep geldiğinde, bireysel yatırımcı tahsisatında maalesef ki yatırımcılar için 500’er liralık bir hakediş gelecek. Son dönemde sermaye piyasalarının aslında geldiği noktayı da bize gösteriyor. Kayseri Şeker’in sorumluluğunu da arttırıyor. Uzun vadeli olarak portföylerle tutulmasını tavsiye ediyoruz. Tabiri caizse Kayseri Şeker’in halk arzını alıp yüzde 10, yüzde20-30 yukardan satalım şeklinde bir şirket olmadığını bunu uzun vadeli portföylerle tutulmasını düşünüyoruz. Çünkü büyüme daha yeni başlıyor. Bu anlamda kendi yatırımcılarımıza şiddetli olarak bunun tavsiyesini veriyoruz. 600 milyonluk bir halka arzın 706 milyon yaklaşık 1,7 milyarlık bir kaynak yaratılacak. Bu Kayseri Şeker için herhangi bir şeyin değerinden bir şeyin satılması değil. Kayseri Şeker’e 1,7 milyar fon sağlanması için kullanılacak. Enerji maaliyetleri düştüğü andan itibaren bu şirketin değeri inanılmaz yükselecek. Ar-Ge’de yapılan çalışmaların herhangi bir tanesini ticari bir faaliyete dönüşüp katkı sağlaması halinde şirketin değeri yükselecek. 2023 yılı halka arzların büyüklük ve performansları bakımından borsa ortalamalarının üzerinde bir gelişim seyrediyor. Ülkemizin geleceğine ve sermaye piyasalarına inancımızla 470 çalışanımızla var gücümüzle sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlıyoruz. Kayseri Şeker halka arz bir patronun şirketi halka arz etmesi değil. Tüm şehri beklide bütün ülkeyi ilgilendiren bir halk arz.”