Kayseri Şeker halka arzına toplam 1 milyar 974 milyon 890 bin 574 lira talep geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzına onay verilen Kayseri Şeker 9 Mayıs’ta tanıtım toplantısı gerçekleştirmişti. Halka arz başvurusu onaylandıktan sonra Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Kayseri Şeker paylarının halka arzında 10-11-12 Mayıs tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanarak, 16,27 lira sabit fiyat ile satışa sunulan 106 milyon nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamaya göre Kayseri Şeker paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinden 109 milyon 867 bin 61 lira nominal, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisinde 2 milyon 706 bin 689 lira nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 8 milyon 8 bin 584 lira nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 800 bin nominal olmak üzere toplamda 121 milyon 382 bin 334 lira nominal talep toplandı. Bu sonuçlara göre Kayseri Şeker halka arzına toplamda 1 milyar 974 milyon 890 bin 574 lira talep geldi.

‘KAYSERİ ŞEKER’İN YATIRIMCIYA VE BORSAYA KATMA DEĞER SAĞLAYACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR’

Konu hakkında açıklama yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Başarılı bir halka arz sürecini yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi ve talep doğrultusunda büyük bir heyecanla ve gururla tamamlamış bulunuyoruz. Kayseri Şeker’in yatırımcıya ve borsaya katma değer sağlayacağına inancımız tamdır. Kayseri Şeker, büyüyen ve yatırımları ile yükselişini sürdüren bir kurum olarak daha güçlü adımlarla yürümeye istihdamdan tarıma ve sanayiye kadar üretime değer katmaya devam edecektir. Büyük Kayseri Şeker Ailesine katılan tüm yatırımcılarımıza ilgileri için teşekkür ederim, Türk tarımına, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.