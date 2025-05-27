Kayseri Şeker'i Kimin Yöneteceği Yarın Belli Olacak: Ömer Demir Listesini Açıkladı
Kayseri Şeker için heyecan dolu bir bekleyiş sürüyor. Çiftçilerin sahipliğinde olan bu önemli kuruluşun yönetimi, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimle belirlenecek. Seçimle ilgili olarak, kimlerin yönetimde yer alacağı merak konusu oldu. Ömer Demir, 'Bu fabrika çiftçinin alın teriyle kuruldu, 28 Mayıs'ta yine çiftçinin eliyle yönetilecek' diyerek, seçim sürecine dair inancını dile getirdi.
Demir, 'Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan sandıklı seçiminde yarışacak kırmızı listesini de paylaştı. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mayıs Çarşamba günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 10:00'da başlayacak.
Ömer Demir'in listesinde, güç birliği yaptığı isimler arasında Mustafa Kibar, Ömer Bayraklı, Bayram Sevim ve Mehmet Kendir gibi önemli isimler yer alıyor. Seçim sonuçları, Kayseri Şeker’in geleceği açısından kritik bir öneme sahip.