Kayseri Şeker için 'mutlak butlan' talebi

S.S. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin görevdeki yönetim kurulu üyeleri ve yedekleriyle birlikte görevlerinden alınmaları ve yerine kayyım atanması ile ilgili olarak mutlak butlan talebinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na açılan davada, "1163 sayılı yasanın 90/3 maddesi, Anayasanın 9. ve 138.maddesi ve ilgili tüm mevzuat hukuki sebep olarak gösterildi.

Dava dosyasında "Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 23.12.2010 tarih ve 3179 sayılı ve 22.12.2010 Makamı Oluru tarihli, 29.12.2010 tarih ve 3770 sayılı yazısı gereğince Bakanlığın, 1163 Kooperatifler Kanunu'nun 90/3 maddesine dayanılarak S.S Kavseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ile ilgili olarak verilmiş bulunan ; " 1. S.S. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin görevdeki yönetim kurulu üyeleri yedekleriyle birlikte görevlerinden alınmışlardır. 2 - Kooperatifin yönetim zafiyetine düşmemesini teminen vönetim kurulu olarak faaliyet göstermek üzere; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akay, Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Başmüfettiş Faruk Fıratoğlu, Çiftçi Hurşut Dede Ve Avukat Fevzi Konaç atanmalarına dair kararının, "KEENLEMYEKÜN YOK HÜKMÜNDE veya MUTLAK BUTLANLA KESİN OLARAK GEÇERSİZ OLDUĞUNUN" tespitine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadeleri yer aldı.