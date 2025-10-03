  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Şeker İlkokulu'nda Öğrenciler Bahçelerinde Hasat Coşkusu Yaşıyor

Kayseri Şeker İlkokulu'nda Öğrenciler Bahçelerinde Hasat Coşkusu Yaşıyor

Kayseri Şeker İlkokulu'nda her sınıfın kendine ait bir bahçesi bulunuyor. Öğrenciler, sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde, okullarının hemen yanında yer alan bu bahçelerde domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz ve fasulye gibi çeşitli meyve ve sebzeleri yetiştiriyor.

Kendi elleriyle diktikleri bitkilerin hasadını yapmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, bu süreçte tarımın önemini de öğreniyorlar. Hasat ettikleri ürünlerden büyük bir keyif alan minik çiftçiler, gelecek yıl için yeni tarımsal faaliyetler planlamaya şimdiden başladılar.

Bu uygulama, öğrencilerin doğayla iç içe olmalarını sağlarken, aynı zamanda sorumluluk duygularını geliştirmelerine de katkıda bulunuyor. Kayseri Şeker İlkokulu, geleceğin yeşil ellerini yetiştirmeye devam ediyor!

Haber Merkezi

