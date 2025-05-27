Kayseri Şeker'in Sarı Listesinde Şok! 'Habersiz adımı yazmışlar, Ömer Demir'i destekliyorum'

Ömer Demir'e Destek Vurgusu

Mahmut Çeçen, Ömer Demir ile yaptığı görüşmede, seçimde Demir'i destekleyeceğini bir kez daha ifade etti. Yeşilhisar'dan arkadaşlarıyla birlikte Demir'e destek vereceklerini vurgulayan Çeçen, "Söz verdiğimiz için biz de Ömer Demir'le şu anda da beraberiz" şeklinde konuştu.

"Bu Benim İçin Büyük Ayıp"

Çeçen, başka bir listede yer almanın kendisi için büyük bir ayıp olduğunu belirterek, "Arkadaşlara karşı kötü davranış olur" ifadesini kullandı. Ömer Demir de, Çeçen'in desteğinden dolayı teşekkür etti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, yeni aday Hüseyin Demiroğlu ve ekibinin Mahmut Çeçen ismini sarı listeden çıkarması bekleniyor. Seçimlerin 28 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı hatırlatılırken, bu olayın seçim sürecine nasıl yansıyacağı merak ediliyor.