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- Kayseri Şeker'in Sarı Listesinde Şok! 'Habersiz adımı yazmışlar, Ömer Demir'i destekliyorum'
Kayseri Şeker'in Sarı Listesinde Şok! 'Habersiz adımı yazmışlar, Ömer Demir'i destekliyorum'
Kayseri Pancar Kooperatifi seçimleri öncesinde yaşanan gelişmeler, dikkat çekici açıklamalarla devam ediyor. Bugün, Hüseyin Demiroğlu'nun adaylığını açıkladığı sarı listede yer alan Mahmut Çeçen, isminin listeye haberi olmadan yazıldığını belirtti. Çeçen, bu durumu 'Ben bir listede yer almak isteseydim, zaten o listeye dahil olurdum' diyerek eleştirdi.
Ömer Demir'e Destek Vurgusu
Mahmut Çeçen, Ömer Demir ile yaptığı görüşmede, seçimde Demir'i destekleyeceğini bir kez daha ifade etti. Yeşilhisar'dan arkadaşlarıyla birlikte Demir'e destek vereceklerini vurgulayan Çeçen, "Söz verdiğimiz için biz de Ömer Demir'le şu anda da beraberiz" şeklinde konuştu.
"Bu Benim İçin Büyük Ayıp"
Çeçen, başka bir listede yer almanın kendisi için büyük bir ayıp olduğunu belirterek, "Arkadaşlara karşı kötü davranış olur" ifadesini kullandı. Ömer Demir de, Çeçen'in desteğinden dolayı teşekkür etti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından, yeni aday Hüseyin Demiroğlu ve ekibinin Mahmut Çeçen ismini sarı listeden çıkarması bekleniyor. Seçimlerin 28 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı hatırlatılırken, bu olayın seçim sürecine nasıl yansıyacağı merak ediliyor.