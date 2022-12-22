Kayseri Şeker Pancar Bedelini Ocak'ta Ödeyecek

Kayseri Şeker Çiftçi Meclisi 24'ncü toplantısını gerçekleştirdi. Pancar tarımı ve şeker sektörünün değerlendirildiği toplantıda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Kayseri Şeker'in sektörün lokomotifi olduğuna dikkati çekerek, pancar bedelinin 25-31 Ocak 2023 tarihleri arasında ödeneceğini duyurdu.

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  • 22.12.2022 15:37
  • Güncelleme: 22.12.2022 15:45
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Kayseri Şeker Pancar Bedelini Ocak'ta Ödeyecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker Çiftçi Meclisi 24’ncü toplantısını gerçekleştirdi. Pancar tarımı ve şeker sektörünün değerlendirildiği toplantıda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker’in sektörün lokomotifi olduğuna dikkati çekerek, pancar bedelinin 25-31 Ocak 2023 tarihleri arasında ödeneceğini duyurdu.

Kayseri Şeker’in örnek uygulamalarından biri olan Çiftçi Meclisi’nin 24’ncü toplantısı yapıldı. Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda pancar tarımı ve şeker sektörü değerlendirilerek, geleceğe yönelik hedefler masaya yatırıldı. Kayseri Şeker’in Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat bölgelerindeki çiftçilerinden oluşan Çiftçi Meclisi’nin açılış konuşmasını Kayseri Şeker Yönetim kurulu Başkanı Hurşit Dede yaptı. Dede, başarılı bir kampanya sürecinin geride kaldığına vurgu yaparak, Kayseri Şeker’in sektörde öncü bir rol oynadığını ifade etti. 24’ncü Meclis toplantısında daha sonra Meclis Üyesi çiftçiler söz alarak görüş, öneri ve memnuniyetlerini dile getirdi. Meclis üyesi çiftçilerin konuşmalarını müteakip kürsüye gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in sektörde lokomotif bir rol üstelendiğine işaret etti. Bir kampanya dönemini daha geride bırakmanın sevinci içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Akay; çiftçinin desteği ile sorunların üstesinden kararlılıkla geldiklerini söyledi. Kampanya döneminde bazı nakliye kooperatifleri ile nakliye ücretleri konusunda anlaşmazlıklar yaşandığını hatırlatan Başkan Hüseyin Akay; karayolları tarafından belirlenen tarifeler üzerinden ücretlendirme yapıldığını belirterek; ‘Nakliye kooperatifleri de hakkına razı olacak’ dedi. Meclis Üyesi çiftçilerin Kayseri Şeker’in emin ellerde olduğunu ifade etmesi üzerine Başkan Akay, "Siz sahip çıktığınız müddetçe Kayseri Şeker emin ellerde olmaya devam eder. Kaldı ki bunun en güzel örneğini 31 Ağustos’ta yapılan mali genel kurulda herkese haddini bildirerek, dersini vererek ortaya koydunuz" dedi.

Başkan Akay, 2022-2023 sezonu pancar bedellerinin de, 25-31 Ocak 2023 tarihleri arasında ödenmesinin planlandığını duyurdu. Başkan Akay, 2 milyar 600 milyon lirası doğrudan çiftçiye olmak üzere, temlik ve diğer kesintilerle birlikte yaklaşık 3 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.

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İHA

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