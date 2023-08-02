Kayseri Şeker yeni dönem kotalarını açıkladı

Bugünkü Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2023/2024 pazarlama yılı ülke toplam pancar şekeri A kotası önceki döneme göre %5,82 artış ile 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edilirken, B kotası ise A kotasının %5’i olarak 141 bin 863 ton olarak belirlendi. Kayseri Şeker pancar şekeri A kotası 429 bin 550 tondan %10,55 artış ile 474 bin 870 ton ve B kotası 23 bin 744 ton olarak belirlendi.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke toplamı A kotasının yüzde 2,5'u oranında 72 bin 750 ton olarak belirlenirken, NBŞ şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50’si glukoz olarak kullanılacak.

Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. ve bağlı Turhal Şeker Fabrikasının kotasın 2022/2023 yılında ayrı ayrı tahsis edilirken bu yıl her iki fabrikanın kotası birleştirildi. Buna göre Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. 2023/2024 pazarlama yılı için A şeker kotası 474 bin 870 ton, B kotası ise 23 bin 744 ton olarak belirlendi. Kotalar her iki fabrika için 2022/2023 pazarlama yılında A şeker kotası 429 bin 550 ton, B kotası ise 21 bin 447 tondu. Artış oranı %10,55 olarak gerçekleşti.

2023/2024 pazarlama yılı pancar şekeri kotalarına şirketler bazında bakıldığında; ilk sırada Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 1 milyon 44 bin 950 ton A kotası, 52 bin 248 ton B kotası ile ilk sırada yer alırken, Kayseri Şeker Fabrikaları A.Ş. 474 bin 870 ton A kotası, 23 bin 744 ton B kotası ile ikinci sırada, Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş. ise 457 bin 280 ton A kotası, 22 bin 864 ton B kotası ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu karar, 2023/2024 pazarlama yılında geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.