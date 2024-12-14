Kayseri Şekerin borcu, ifşa oldu

‘Biz Çiftçiyiz Platformu’ tarafından çiftçilere yönelik projelerin tanıtılması maksadıyla ‘Kayseri Şeker’in Gelecekteki Vizyonu’ adlı toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Kayseri şekerin son 10 yıldaki borçları açıklandı.

Böylelikle, Kayseri şekerin son 10 yılda varlığı 18,4 kat, borcu 33,1 kat arttı. Kayseri şeker Fabrikası A.Ş.'nin son 10 yılda (Nisan 2015- Temmuz 2024) toplam varlıkları 29,8 kat artış ile 41 milyar 470 milyon lira olurken, toplam borcu ise 37,2 kat artış ile 13 milyar 179 milyon lira oldu. Son 10 yılda Kayseri Şeker Fabrikası borcu varlıklarından 7,4 puan daha fazla oldu.

‘KAYSERİ ŞEKER SON 7 YILDA FAİZE 2 MİLYAR 806 MİLYON TL ÖDEDİ’

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. tarafından açıklanan Faaliyet Raporlarına göre de Nisan 2018'de 55 milyon lira, Nisan 2019'da 219 milyon lira, Nisan 2020'de 345 milyon lira, Nisan 2021'de 260 milyon lira, Nisan 2022'de 383 milyon lira, Nisan 2023 de 582 milyon lira ve Temmuz 2024'de 962 milyon lira finansman gideri ile son 7 yılda toplam finansman gideri de 2 milyar 806 milyon liraya ulaştı. Bir sonraki açıklanacak olan finansal raporda şirketin faizinin çok daha fazla olacağı öngörülmektir.