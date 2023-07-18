'Kayseri Selçuklu eserleri bakımından en zengin illerinden birisidir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş’ı makamında kabul etti.

Anadolu Selçukluları’nın en parlak döneminde Sultan 1’nci Alaaddin Keykubad tarafından 1220’li yıllarda inşa ettirilen Keykubadiye Sarayı’ndaki kazı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi destekleriyle devam ediyor. Başkan Büyükkılıç’ın tarihi değerlere sahip çıkma anlayışıyla gerçekleştirdiği çalışmaların içerisinde Keykubadiye Sarayı da özel önem taşıyor. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, Başkan Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi destekleriyle devam eden kazı çalışmaları hakkında hem bilgi verdi hem de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Büyükkılıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kayserimiz geçmiş tarihine baktığımızda Selçuklu yatırımları, Selçuklu eserleri anlamında en zengin illerinden birisidir” dedi.

Alâeddin Keykubad dönemine ait olan saray ile ilgili kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Büyükılıç, “Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Şükrü Dursun, Keykubadiye Sarayı’ndaki kazı çalışmalarını yürüten Kazı Başkanımız Prof. Dr. Ali Baş belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.