Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme: Kim, Neden ve Ne İçin, bilen yok.

Uçakların Kimlere Ait Olduğu Bilinmiyor

19 Ekim Pazar sabahı başlayan ve gün boyunca süren spreyleme işlemi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve uçuş kuleleri tarafından kaydedilmiyor. Yetkililer, sadece pistlerine iniş kalkış yapan uçakları takip edebildiklerini ifade ediyor. DHM İşletmesi'nin Seyrüsefer ve Uçuş Güvenlik birimleri ise, sekiz saat boyunca gökyüzünde seyrü sefer yapan uçakların sahipleri hakkında bilgiye sahip olmadıklarını belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü de, bu uçakların kendilerine ait olmadığını ve gökyüzünde gerçekleştirilen bu spreyleme işleminin kendileriyle bağlantılı olmadığını vurguluyor. Uzmanlar, 5000-6000 metre yükseklikten yapılan bu işlemin, 11 bin metrede uçan uçakların bıraktığı yoğuşma izi ile karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor.

Sır Perdesi Aralanacak mı?

Kayseri semalarında gün boyunca süren bu gizemli spreyleme işleminin amacı ve kimler tarafından gerçekleştirildiği hala belirsizliğini koruyor. Bu olayla ilgili kamuoyunun merak ettiği sorulara henüz yanıt bulunmuş değil. Herkesin gözlemlediği bu uçaklar ve yaptıkları işlemler hakkında bilgi almak için hangi mercilere başvurulması gerektiği ise hâlâ muamma.

Gizli kalmaya devam eden bu olay, hem yerel halkın hem de uzmanların dikkatini çekiyor. Peki, bu gün boyu süren spreyleme işlemleri neye yarıyor? Kim tarafından ve neden yapılıyor? Bu soruların yanıtları, belki de zamanla ortaya çıkacaktır.