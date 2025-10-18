  • Haberler
  Kayseri semalarında Solotürk Heyecanı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayseri semalarında Solotürk Heyecanı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Kayseri semalarında gösteri düzenledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, gösteri uçuşu için Kayseri’ye geldi. 7. Bilim Şenliği kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi saat 15.00’de SOLOTÜRK tarafından birbirinden heyecanlı akrobasi uçuşları ile nefes kesen bir gösteri düzenlendi. 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan F-16 savaş uçakları, Kayseri semalarında, dikkat çekici bir gösteriye imza attı. SOLOTÜRK tarafından hazırlanan gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Haber Merkezi

