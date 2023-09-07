Kayseri semt pazarı fiyatları | 07.09.2023

 Kayseri'de pazar tezgâhlarında bazı ürünlerin önceki haftaya göre fiyatları gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü.

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  • 07.09.2023 17:17
  • Güncelleme: 07.09.2023 17:17
Kayseri semt pazarı fiyatları | 07.09.2023

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar yaz sebze-meyveleriyle de renklenirken, bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik. 

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları: Sarımsak 50 lira ile 30 lira arası, patates 16,5 lira ile 12,5 lira arası, soğan 12,5 lira ile 10 lira arası, salatalık 15 lira ile 10 arası, biber 35 lira ile 25 lira arası, dolma biber 15 lira ile 25 lira arası, kapya biber 30 lira ile 17,5 lira arası, mor patlıcan 10 lira ile 20 lira arası, patlıcan 7,5 lira ile 12,5 lira arası, domates 10 lira ile 8,5 lira arası, yeşil fasulye 35 lira ile 40 lira arası, lim0n 25 lira ile 12,5 lira arası, muz 35 lira ile 20 lira arası, şeftali 40 lira ile 30 lira arası, erik 25 lira ile 20 lira arası, üzüm 55 lira ile 25 lira arası, incir 70 lira ile 60 lira arası, kavun 10 lira ile 4 lira arası, karpuz 10 lira ile 8 lira arası, elma 25 lira ile 20 lira arası, armut 35 lira ile 20 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.  

Tezgahlarda kabak 15 liradan, mantar 70 liradan, marul 25 liradan, yeşil soğan 20 liradan, maydanoz ve dereotu 10 liradan, nane 10 liradan, süt mısırı (tane) 10 liradan, mandalina 25 liradan, havuç 15 liradan satışa sunuluyor.

1ha

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