Kayseri semt pazarı fiyatları | 15.06.2023

 Kayseri'de pazar tezgâhlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise yükseldiği görüldü. 

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  • 15.06.2023 17:20
  • Güncelleme: 15.06.2023 17:20
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Kayseri semt pazarı fiyatları | 15.06.2023

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar yaz sebze-meyveleriyle de renklenirken, bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik. 

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatlar şu şekilde:
Çilek 20 lira ile 17,5 buçuk lira arası, muz 28 lira ile 20 lira arası, salatalık 15 lira ile 10 lira arası, domates 12,5 lira ile 15 lira arası, kabak 12,5 lira ile 10 lira arası, patlıcan 12,5 lira ile 7,5 lira arası, patates 15 lira ile 12,5 lira arası, soğan 10 lira ile 7,5 lira arası, biber 15 lira ile 12,5 lira, limon 15 lira ile 12,5 lira arası, elma 10 lira ile 7,5 lira arası kiraz 30 lira ile 25 lira arası, karpuz (kilo) fiyatı 7,5 lira ile 5 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor. 

Tezgahlarda yeşil soğan 10 lira (bağ), şekerpare kayısı ise 25 liradan satışa sunuluyor.

1ha

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