Kayseri semt pazarı fiyatları | 18.05.2023

Kayseri’de alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgâhlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise yükseldiği görüldü. Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden olan yenidünya ve karpuz da tezgahlarda yerini aldı.

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları şu şekilde: Domates 15 lira ile 12,5 lira arası, salatalık 10 lira ile 8,5 lira arası, muz 28 lira ile 23 lira arası, kayısı 25 lira ile 10 lira arası, kabak 15 lira ile 7,5 lira arası, patlıcan 10 lira ile 8,50 lira arası, fasulye 25 lira ile 10 lira arası, mantar 60 lira ile 50 lira arası, sarımsak 30 lira ile 20 lira arası, patates 16,5 lira ile 12,5 lira arası, soğan 10 lira ile 7,5 lira arası, çilek 30 lira ile 25 lira arası, mor lahana 15 lira ile 5 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Pazar tezgahlarında portakal 12,5 liradan, limon 12,5 liradan, havuç 15 liradan, maydanoz 5 liradan, yeşil soğan 10 liradan, ıspanak 10 liradan, marul 10 liradan satışa sunuluyor.