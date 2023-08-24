Kayseri semt pazarı fiyatları | 24.08.2023

Kayseri'de pazar tezgâhlarında bazı ürünlerin önceki haftaya göre fiyatları gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü.

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  • 24.08.2023 18:57
  • Güncelleme: 24.08.2023 18:57
Kayseri semt pazarı fiyatları | 24.08.2023

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar yaz sebze-meyveleriyle de renklenirken, bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik. 

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları: Sarımsak 50 lira ile 40 lira arası, patates 17,5 lira ile 12,5 lira arası, soğan 12,5 lira ile 10 lira arası, bamya 100 lira ile 35 lira arası, kabak 12,5 lira ile 7,5 lira arası, salatalık 20 lira ile 10 arası, biber 25 lira ile 20 lira arası, dolma biber 25 lira ile 20 lira arası, kapya biber 35 lira ile 27,5 lira arası, mor patlıcan 20 lira ile 12,5 lira arası, patlıcan 12,5 lira ile 10 lira arası,  domates 15 lira ile 12,5 lira arası, salçalık domates 10 lira ile 8,5 lira arası, yeşil fasulye 40 lira ile 35 lira arası, limon 20 ile 12,5 lira arası, karpuz 10 lira ile 7,5 lira arası, kavun 12 lira ile 10 lira arası, muz 36 lira ile 15 lira arası, şeftali 35 lira ile 30 lira arası, çilek 50 lira ile 3 0 lira arası, elma 15 lira ile 20 lira arası, incir 60 lira ile 75 lira arası, erik 25 lira ile 15 lira arası, maydanoz (bağ) 5 lira le 7,5 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.  

Tezgahlarda mantar 70 liradan, üzüm 25 liradan, marul 20 liradan, yeşil soğan 15 liradan, dere otu (bağ) 7,5 liradan satışa sunuluyor.

1ha

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