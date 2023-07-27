Kayseri semt pazarı fiyatları |27.07.2023

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar yaz sebze-meyveleriyle de renklenirken, bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik.

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları: Sarımsak 50 lira ile 35 lira arası patates 16,5 lira ile 12,5 lira arası, soğan 17,5 lira ile 12,5 lira arası, bamya 100 lira ile 30 lira arası, kabak 12,5 lira ile 10 lira arası, salatalık 15 lira ile 10 arası, biber 25 lira ile 20 lira arası, , patlıcan 17,5 lira ile 10 lira arası, mor patlıcan 20 lira ile 30 lira arası, domates 20 lira ile 25 lira arası, mantar 35 lira ile 50 lira arası, limon 20 ile 8 lira arası, limon 20 lira ile 8 lira arası, marul 15 lira ile 20 lira arası, dere otur 5 lira ile 7,5 lira arası, muz 30 lira ile 25 lira arası, şeftali 40 lira ile 25 lira arası, kiraz 40 lira ile 20 lira arası, kayısı 30 lira iler 50 lira arası, üzüm 30 lira ile 20 lira arası, armut 15 lira ile 20 lira arası, çilek 30 ile 35 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Tezgahlarda fasulye 35 liradan, mısır 10 liradan, yeşil soğan 10 liradan, maydanoz (bağ) 5 liradan, vişne 30 liradan ve karpuzun batmanı 70 liradan satışa sunuluyor.