Kayseri semt pazarı fiyatları | 31.08.2023

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Tezgahlar yaz sebze-meyveleriyle de renklenirken, bu haftanın sebze-meyve fiyatlarını sizler için derledik.

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları: Sarımsak 70 lira ile 40 lira arası, patates 15 lira ile 10 lira arası, soğan 12,5 lira ile 10 lira arası, bamya 80 lira ile 40 lira arası, kabak 15 lira ile 12 lira arası, salatalık 15 lira ile 12,5 arası, biber 30 lira ile 20 lira arası, dolma biber 25 lira ile 20 lira arası, kapya biber 30 lira ile 25 lira arası, mor patlıcan 22,5 lira ile 15 lira arası, bahçe domatesi 15 lira ile 12,5 lira arası, muz 25 lira ile 20 lira arası, şeftali 30 lira ile 37,5 lira arası, erik 20 lira ile 15 lira arası, üzüm 25 lira ile 20 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Tezgahlarda domates ve salçalık domates 10 liradan, yeşil fasulye 40 liradan, limon 15 liradan, mantar 70 liradan, marul 20 liradan, yeşil soğan 20 liradan, maydanoz 7,5 liradan, incir (yarım kilo) 30 liradan, kavun ve karpuz 10 liradan satışa sunuluyor.