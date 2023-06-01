Kayseri semt pazarı fiyatları

Kayseri'de mahalle aralarında kurulan semt pazarlarında fiyatlar sakin seyrediyor. 

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  • 01.06.2023 15:56
  • Güncelleme: 01.06.2023 15:56
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Kayseri semt pazarı fiyatları

Alışveriş için vatandaşlar semt pazarlarının yolunu tutarken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanıyor. Pazar tezgâhlarında bazı ürünlerde önceki haftaya göre fiyatlar gerilerken bazı ürünlerde ise yükseldiği görüldü. Tezgahlar yaz sebze-meyveleriyle de renklendi. 

Pazar tezgahlarında ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları şu şekilde:
Çilek 25 lira ve 20 lira arası, muz 28 lira ile 30 lira arası, salatalık 15 lira ile 12,5 lira arası, salkım domates 10 lira ile 12,5 lira arası, kabak 15 lira ile 17,5 lira arası, patlıcan 10 lira ile 7,5 lira arası, patates 12,5 lira ile 16 lira arası, soğan 10 ile 7,5 lira arası, bamya 35 lira ile 80 lira, Biber 12,5 lira ile 30 lira, sarımsak 20 lira ile 25 lira arası, karpuz 10 ile 6 lira arası, dolmalık biber 10 lira ile 12,5 lira arası, mantar 40 ile 50 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor. 

Tezgahlarda fasulye 25 liradan, erik 50 liradan, şeftali 15 liradan, kiraz 0 liradan, kırmızı erik 20 liradan, kiraz 40 liradan, kayısı 40 liradan, limon 15 liradan, yenidünya 35 liradan satışa sunuluyor.

1ha

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