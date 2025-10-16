Kayseri semt pazarlarındaki fiyatlar

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; muzun kilosu 50 lira ile 90 arası, sarımsağın kilosu 80 lira ile 150 lira arası, fasülyenin kilosu 50 lira ile 80 lira arası, salatalığın kilosu 25 lira ile 50 lira arası, havucun kilosu 20 lira ile 25 lira arası, üzümün kilosu 50 ila 100 lira arası, soğanın kilosu 15 ile 50 lira arası, patlıcanın kilosu 25 ile 50 lira arası, mor lahananın adet fiyatı 30 ile 50 lira arası, mandalina 20 ile 35 lira arası, patatesin kilosu 12,5 lira ile 16,5 lira arası, mantar 120 ile 150 lira arası, tatlı biberin kilosu 30 ile 50 lira arası, limon 60 ile 80 lira arası, kavunun kilosu 15 ile 20 lira arası, tatlı kıl biberin kilosu 80 ile 100 lira arası, maydonozun bağ fiyatı 10 ile 15 lira arası, domates 25 ile 35 lira arası, yerli kabak ise 40 ile 50 lira arasındaki fiyatlarla alıcı buluyor.